Résumé de l'épisode 727 du lundi 10 août 2020

Dans les épisodes précédents : Christelle et Sylvain proposent à Laura de s’installer définitivement chez les Moreno. Betty n’est pas d’accord avec cette proposition et l’ambiance s’annonce électrique dans les deux jeunes filles. Karim informe Lou que Nina est en danger. Victor est prêt à tout pour protéger la fille de Lou et Karim…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.