Résumé de l'épisode 731 du vendredi 14 août 2020

Dans les épisodes précédents : Après avoir vu son plan échouer, Lou est au plus mal. Contre toute attente, Karim et Victor décident de s’allier. Georges ne comprend pas pourquoi Rémy reste vivre à la coloc. William et Samuel font une farce à Marianne. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.