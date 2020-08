Résumé de l'épisode 731 du vendredi 14 août 2020

Dans les épisodes précédents :Chemsa a de plus en plus de mal à garder son calme face à la situation. Pour mener à bien son plan, Lou doit d'abord convaincre Timothée. Une tâche plus périlleuse qu'il n'y parait. Lorsque Marianne découvre sa surprise, sa réaction prend tout le monde de court.