Résumé de l'épisode 732 du lundi 17 août 2020

Rémy décide de rester à la coloc. Il est persuadé qu'avec le temps, la love story de Soraya et Thomas est vouée à l'échec. Mais quand un livreur sonne à la porte avec, pour Soraya, un cadeau de Thomas. Rémy n'hésite pas une seconde et décide de jeter le sac à la poubelle. L'avenir de Nina est en danger. Lou n'a pu rien faire. Un pistolet sur la tempe, elle a été obligée de laisser partir sa fille chérie avec Eric.