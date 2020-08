Résumé de l'épisode 738 du mardi 25 août 2020

Dans les épisodes précédents : Aurore se rend compte que Sara lui dissimule des informations concernant une victime retrouvée dans le port. Pendant ce temps, Timothée craque et avoue tout ce qu’il sait à Manon. Alex se précipite en direction de Sète quand il apprend que Chloé est à l’hôpital, alors qu’elle bataille contre André, bien résolu à assister à l’accouchement. Amanda et Ulysse se préparent pour une virée d’Urbex qui ne se passera pas comme prévu. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.