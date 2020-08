Résumé de l'épisode 739 du marcredi 26 août 2020

Dans les épisodes précédents : Aurore confronte Karim et Sara à leurs mensonges. Un peu plus tard, Chemsa fait des retrouvailles glaçantes. Arthur est anxieux de montrer sa dernière acquisition à Sofia. Soraya, Noor et Rémy passent du bon temps ensemble, mais le malaise entre eux est tout de même palpable. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.