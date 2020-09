Résumé de l'épisode 742 du lundi 31 août 2020

Dans les épisodes précédents : Sofia et Arthur décide de faire une sextape. Tout ne se passe comme prévu et l’ensemble des lycéens sont au courant. Sofia est furieuse contre Arthur… Lou commet l’irréparable et tire sur Chemsa, désormais dans le coma. Aurore ne comprend pas comment il est possible que Karim n’est pas vu le tireur…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.