Résumé de l'épisode 743 du mardi 1er septembre 2020

Dans les épisodes précédents : La sextape de Sofia et Arthur est sortie sur le net. Les lycéens se déchaînent contre le couple. Chemsa s'est fait tirer dessus. Au moment de l'apprendre, Aurore et Georges craignent le pire… Lou ne supporte plus d'attendre que les ravisseurs libèrent Nina. La petite vient d'ailleurs de 's'échapper et se retrouve seule en pleine nature.