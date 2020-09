Résumé de l'épisode 745 du jeudi 3 septembre 2020

Dans les épisodes précédents : Clémentine se rapproche de Flore et fait la rencontre d'un charmant coach sportif. Aurore apprend pour Karim et Nina. Il vient d'ailleurs d'avoir un rendez-vous avec l'un des ravisseurs pour récupérer sa fille mais sans succès…