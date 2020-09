Résumé de l'épisode 747 du lundi 7 septembre 2020

Dans les épisodes précédents : Chloé accouche d'une petite Céleste mais Alex loupe l'accouchement. Il traverse actuellement un moment de doute. Lou tire sur Chemsa et cette dernière tombe dans le coma. Les ravisseurs de Nina comptent toujours sur Karim pour tuer Chemsa et ils pourraient bien s'en occuper eux même si le policier venait à trainer.