Résumé de l'épisode 748 du mardi 08 septembre 2020

Dans les épisodes précédents : les parents d’Alex refont surface à Sète mais ne sont pas les bienvenus chez les Delcourt. Alex est d’ailleurs très préoccupé en ce moment et a manqué de causer un accident de voiture avec Chloé et Céleste. Roxane se retrouve obligée de dire toute la vérité à Karim à propos de son informateur… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.