Résumé de l'épisode 749 du mercredi 09 septembre

Dans les épisodes précédents : Lou est toujours au plus mal et se sent coupable de la mort de Chemsa. Le père d’Alex revient à Sète et tente de reprendre contact avec son fils et ses petits-enfants. Quand Alex voit son père arriver au Mas, il perd le contrôle et le pousse violemment. Les policiers retrouvent son corps à la mer le lendemain… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.