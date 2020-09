Résumé de l'épisode 754 du mercredi 16 septembre 2020

Dans les épisodes précédents : Charlie en remet une couche sur le cyber harcèlement dont sont victimes Arthur et Sofia à cause de leur prétendue sextape. Martin et Georges informent Alex de leur découverte : ils ont retrouvé les effets personnels de Catherine Bertrand dans l'étang. Judith quant à elle cache un lourd secret.