Résumé de l'épisode 755 du jeudi 17 septembre 2020

Dans les épisodes précédents : Judith a retrouvé la trace de sa grand-mère Catherine Bertrand et en informe Souleymane. Elle refuse cependant d'en avertir la police. Clémentine découvre que Solenne est en réalité la fille de son collègue Sacha. Alex et Flore s’échangent un baiser…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.