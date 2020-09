Résumé de l'épisode 756 du vendredi 18 septembre 2020

Dans les épisodes précédents : Sofia peut compter sur l’appui de sa mère et de son équipe pour retrouver la personne qui a publié la fausse sextape. Et tout porte à croire que le responsable se cache en la personne de Luke…Souleymane et Judith ont le sentiment d’être suivis et à raison : Martin a organisé une filature pour retrouver la piste de la mystérieuse Catherine Bertrand ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.