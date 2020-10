Résumé de l'épisode 766 du vendredi 02 octobre 2020

Dans les épisodes précédents : La rencontre entre Auguste Armand et Rose a été un échec. Cette dernière avoue à Antoine qu'il s'agit en réalité de son père. A La Paillotte, Chloé confronte Flore sur sa trahison. Face à Martin et Georges, Alex fait un terrible aveu !