Résumé de l'épisode 774 du mercredi 14 octobre 2020

Dans les épisodes précédents : Auguste Armand fait une énorme proposition à Rose et Antoine, mais qui provoquerait leur départ de Sète. L’aventure urbex menée par Ulysse dérive : Ben, le fils de Sacha, les a suivis en cachette dans la grotte et le groupe est scindé par un violent éboulement ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.