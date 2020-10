Résumé de l'épisode 776 du vendredi 16 octobre 2020

Dans les épisodes précédents : Noémie est de plus en plus perturbée par les exigences du chef Teyssier. La police de Sète se démène pour tenter de retrouver les disparus de l’urbex. Dans la grotte, la jambe de Georges se retrouve coincée sous les rochers. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.