Résumé de l'épisode 784 du mercredi 28 octobre 2020

Dans les épisodes précédents : Les encouragements d’Enzo convainquent Maxime de participer au concours de l’institut pour mettre son talent à profit, et non seulement pour Salomé. Face à une situation hors de contrôle, Ben finit par avouer au groupe sa terrible faute. Mal en point après avoir bu l’eau croupie, Sacha s’effondre ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.