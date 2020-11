Résumé de l'épisode 788 du mardi 3 novembre 2020

Dans les épisodes précédents : Les douleurs de Georges à la jambe subsistent et Victoire culpabilise de l’avoir opéré. Suite à sa discussion avec Flore, Alex officialise leur relation auprès de Chloé. Cette dernière les surprend au Mas et réaffirme son envie de divorcer. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.