Résumé de l'épisode 794 du mercredi 11 novembre

Dans les épisodes précédents : Noor demande à Timothée d’informer son père suite à la pétition lancée à l’hôpital. Victor conseille à Flore d’accepter le souhait du personnel pour gagner leur confiance. Sofia devient la principale suspecte dans l’affaire de l’agression de Charlie. Samuel et William s’emportent et en viennent aux mains. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.