Résumé de l'épisode 800 du jeudi 19 novembre 2020

Dans les épisodes précédents : Alex se confie sur sa situation à une addictologue. Chloé ne peut plus voir Flore en peinture. Face à la police, Gabriel nie avoir frappé Charlie. La police met la main sur une vidéo de la plage. On y voit Laura Kléber se disputer avec Charlie Molina, moins d’un quart d’heure avant son agression. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.