Résumé de l'épisode 801 du vendredi 20 novembre

Dans les épisodes précédents : Sacha s'oppose au départ de Solenne à Boston, n'ayant pas les moyens de payer le voyage et l'opération. Aurore et Karim mettent la main sur une liasse de billets et un portable dans la chambre de Laura. Le téléphone appartient en réalité à Charlie Molina, son outil pour piéger les hommes sur un site de rencontres. Une de ses victimes n'est autre que Bilel Beddiar !