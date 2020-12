Résumé de l'épisode 812 du lundi 7 décembre 2020

Dans les épisodes précédents : Chloé refuse de continuer d’héberger Jeanne chez elle. Flore souhaite l’envoyer dans une maison médicalisée mais Alex s’oppose à cette idée. La police est sur la piste du mystérieux home-jacker. Ce dernier s’introduit chez Victor Brunet et agresse Lou et Timothée ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.