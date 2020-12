Résumé de l'épisode 813 du mardi 8 décembre 2020

Dans les épisodes précédents : Charlie accuse son frère d'avoir contrecarré ses plans en se dénonçant à la police. Luke ne veut plus se laisser manipuler et se rebelle contre elle. Victor met la pression à Karim pour coincer le homejacker. A l'hôpital, Timothée est pris de panique en voyant Rémy Valski. Il est persuadé d'avoir reconnu son agresseur !