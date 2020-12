Résumé de l'épisode 826 du vendredi 25 décembre 2020

Dans les épisodes précédents : Bart rencontre les enfants de Louise et propose de la réembaucher. Timothée montre la vidéo de l’échange entre Brunet et Valski à Noor. Bien qu’en colère contre Rémy, elle refuse d’avertir la police. La preuve atterrit cependant sur le téléphone du capitaine Saeed ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.