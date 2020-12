Résumé de l'épisode 827 du lundi 28 décembre 2020

Dans les épisodes précédents : Bart et Louise ont rétabli une relation de confiance. Lou surprend Victor et Timothée se disputer à propos de la vidéo et exige des réponses. Rémy reconnait être le home-jacker et est placé en garde à vue. Il se retrouve dans la même cellule que Thomas Delcourt !