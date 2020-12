Résumé de l'épisode 828 du mardi 29 décembre 2020

Dans les épisodes précédents : Virginie surprend Jules au lit avec Charlie. Cette dernière n’est pas prête à retourner chez les Moreno. En cellule, la cohabitation entre Rémy et Thomas n’est pas de tout repos. Soraya à décrypter la carte SD de Brunet et lui pose un ultimatum : soit il libère Rémy, soit elle balance tout à la police ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.