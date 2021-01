Résumé de l'épisode 832 du lundi 4 janvier 2021

Dans les épisodes précédents : Victor tombe des nues en apprenant que Lou l’a balancé à la police. Aurore et Sara font chou blanc après avoir fouillé la maison et la voiture de Franck Guého. Ce dernier se rend au lycée pour confronter Sandrine. Apeurée, elle le chasse. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.