Résumé de l'épisode 836 du vendredi 8 janvier 2021

Quand Arthur a des ennuis, Sandrine est persuadée de voir ses craintes se réaliser. Mais le reste de sa famille a toujours du mal à la croire, en particulier Anne-Marie. Bart est de plus en plus troublé par sa nouvelle employée. Marianne conseille à Judith de retourner vivre chez sa mère.