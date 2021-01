Résumé de l'épisode 837 du lundi 11 janvier 2021

Dans les épisodes précédents : Persuadée d'avoir été balancée par Jules, Charlie ne veut plus entendre parler de lui et se console dans les bras de Gabriel. Sandrine et Anna enquêtent sur le passé de Franck. Ce dernier profite de la vulnérabilité d'Anne-Marie pour lui faire signer un document.