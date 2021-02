Résumé de l'épisode 856 du vendredi 5 février 2021

Dans les épisodes précédents : Jeanne débarque par inadvertance chez Chloé et entre en conflit avec Mona. Dans l'affaire du meurtre de Félix Danielli, Martin est le suspect n°1. Dans sa planque, ce dernier confie à Jules une arme à feu, à utiliser uniquement si lui et Virginie se sentent menacés. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.