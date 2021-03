Résumé de l'épisode 871 du vendredi 26 février 2021

Dans les épisodes précédents : Anna et Manon sont rassurées de voir que l'opération d'Isam s'est bien passée. Samuel apprend par sa mère que Renaud et Marianne entretenaient une liaison à la fac de médecine. Ulysse surprend Lydie en train de parler toute seule, persuadée d'échanger avec Sabine !