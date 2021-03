Résumé de l'épisode 883 du mardi 16 mars 2021

Dans les épisodes précédents : Bart avoue Louise être au courant de l'accident d'Aurélien depuis le début. Martin et Aurore perquisitionnent le domicile de Lucie. Victoire fait discrètement entrer Véry à l'hôpital pour faire une échographie. Il doit se faire opérer au plus vite s'il veut continuer à vivre !