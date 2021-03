Résumé de l'épisode 884 du mercredi 17 mars 2021

Dans les épisodes précédents : Bart pousse un coup de gueule contre les enfants de Louise et leur exige plus de respect. Victoire propose à Lucie de dormir à la coloc, pour atténuer les soupçons. Martin apprend de la police de Rio que Marc Véry a été retrouvé... mort ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.