Résumé de l'épisode 910 du jeudi 22 avril 2021

Dans les épisodes précédents : Hadrien le fils d'Alma débarque à Sète et s'installe chez Samuel. Le poison ingéré par Xavier finit par lui faire perdre connaissance. Hospitalisé et dans le coma, découvrir la substance à l'origine de son empoissonnement est le seul moyen de le sauver à temps ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.