Résumé de l'épisode 915 du jeudi 29 avril 2021

Dans les épisodes précédents : Les tribulations de Samuel et Hadrien les mènent tout droit vers le commissariat. Solenne est agacée de ne pas avoir de nouvelles de Sacha. Tristan décide de suivre son frère et le voit enlacer une jeune fille rousse.