Résumé de l'épisode 920 du jeudi 6 mai 2021

Dans les épisodes précédents : Aurore fait le lien entre la bague observée sur la vidéosurveillance et celle que Roxane porte au Spoon. Malgré son appréhension, Solenne accepte de rencontrer GF16 au Spoon. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Gaspard, le fils de Sacha ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.