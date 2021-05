Résumé de l'épisode 923 du mardi 11 mai 2021

Dans les épisodes précédents : Roxane apprend qu'Aurore connaît sa véritable identité et souhaite quitter Sète. Garance trouve chez Sacha sa médaille de baptême, dont Clémentine ne se sépare jamais. Elle reçoit plus tard une photo de sa mère : elle est à Rome ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.