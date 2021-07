Résumé de l'épisode 961 du lundi 5 juillet 2021

Sacha échafaude un plan pour quitter Sète. Sa famille ne se doute de rien, même Juliette, dont la foi en son compagnon s’ébranle pourtant de plus en plus. Victor ne supporte plus l’idée de laisser son fils seul et passe à l’action. Les parents de William arrivent à Sète...