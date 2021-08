Résumé de l'épisode 992 du lundi 16 août 2021

Ulysse est victime d’une violente agression. La police pense que l’incident pourrait avoir un lien avec le trafic d’armes dont Alex et Noor ont été témoins quelques jours plus tôt. Roxane, qui vient de rejoindre l’équipe de la PTS, s’avère être un excellent élément et fait avancer l’enquête. Camille et Dorian prévoient de faire une sortie en voilier en amoureux, mais Manon, Timothée et Nathan s’incrustent. Morgane est enfin libérée de prison. Sandrine, au comble du bonheur, déchante lorsqu’elle comprend que sa compagne n’en a pas terminé avec ses vieux démons.