Résumé de l'épisode 996 du vendredi 20 août 2021

Dans les épisodes précédents : Samuel et Alma hallucinent en découvrant que la famille Roussel occupe leur maison. Les forces de l'ordre mettent en place une cellule de crise et encercle le Spoon. A l'intérieur, Ulysse tente de désarmer la preneuse d'otage mais se prend une balle par Anthony.