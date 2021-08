Résumé de l'épisode 997 du lundi 23 août 2021

Dans les épisodes précédents : Un coup de feu entendu à l’intérieur du Spoon place les forces de l’ordre sur le qui-vive. Dans un état critique, Ulysse perd beaucoup de sang et les preneurs d’otages acceptent de le laisser sortir et en profitent pour mettre un coup de pression à Xavier. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.