Résumé de l'épisode 998 du mardi 24 août 2021

Dans les épisodes précédents : La police découvre que les deux preneurs d'otages, Anthony et Ophélie Messy sont frère et sœur. Leur père était un braqueur notoire qui a laissé un butin de 2 millions d'euros dans la nature. A l'hôpital, Ulysse fait un arrêt cardiaque, sous les yeux impuissants d'Amanda…