Résumé de l'épisode 999 du mercredi 25 août 2021

Dans les épisodes précédents : Ulysse est malheureusement décédé des suites de ses blessures. Xavier décide de se constituer otage à la place de sa fille Camille. En creusant avec Anthony, les otages finissent par mettre la main sur un coffre, rempli de lingots d'or. Alors qu'Alex et Sylvain parviennent à maîtriser les preneurs d'otages, Charlie est prise d'un geste insensé et rend l'arme tombée à Ophélie !