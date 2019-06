Résumé de la semaine du 03 au 07 juin 2019

Cette semaine dans demain nous appartient, Victoire a soigné la mère de Thibault qui est décédait quelques jours après. Celui-ci n'a jamais pu faire son deuil. Il tient pour responsable Victoire. Mais c'est Georges, qui va se retrouver au coeur de cette histoire : en effet celui-ci va être pris en otage par Thibault; il va lui injecter un poison qui risque de le tuer. Victoire va remuer ciel et terre pour retrouver celui qu'elle aime avec l'aide la police. Thibault est arrêté et Georges est retrouvé dans le coma. Georges va se réveiller. Victoire est porteuse de la méningite bactérienne : une maladie très contagieuse et mortelle. Victoire est donc isolée dans une chambre à l'hôpital. Va-t-elle s'en sortir ? A-t-elle contaminé d'autres personnes ? Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.