Résumé de la semaine du 04 au 08 mars 2019

La famille est surveillée de très près par la police. Les Beddiar essayent donc de duper la police pour pouvoir sortir de chez eux et retrouver Bilel. Bilel veut partir en Algérie pour pouvoir s'en sortir. Leïla va se rendre dans la planque de Corkas car celui-ci a un contact qui pourra fournir des faux papiers à Bilel pour qu'il puisse partir en Algérie. Rémy parle des papiers alors que la famille Beddiar est sur écoute... Ils se sont donc fait démasquer. Rémy est convoqué par la police : il avoue tout. Samuel Chardeau et Leïla se font arrêter par la police. Morgane et Sandrine passent leur première nuit toutes les deux...