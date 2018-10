Résumé de la semaine du 1 au 5 octobre

Cette semaine, Lucie craque. Tourmentée depuis la prémonition d’Oriane, le lieutenant Salducci à commis une grave erreur lors de sa précédente intervention : elle était en procession d’une arme alors qu’elle n’aurait jamais dû. La jeune femme sort de cette opération blessée. Contrarié, Martin la réprimande et refuse d’entendre quoi que ce soit. Alors qu’elle sort du commissariat, Lucie se fait interpeller et menacer par un ancien détenu qu’elle a envoyé en prison : Patrick Delors. Après avoir purgé une peine de 8 ans de prison, il en veut toujours au lieutenant Salducci pour l’avoir accusé à tort du meurtre d’une femme. La tension monte et Lucie est prête à dégainer son arme. Mais Delors finit par s’en aller. De retour à son domicile, la colocataire de Victoire se retrouve nez à nez avec l’ancien prisonnier, reconverti en plombier. Prise de panique, Lucie le met en joue. Alors qu’ils sont en ville, Mathias et son père aperçoive Patrick. Un visage familier pour Yves : il s’agit de l’homme qui a tué sa femme. Devenu alcoolique, il est prêt à venger la mort de sa défunte épouse. Au même moment, Lucie fait une découverte surprenante en trouvant un portrait d’elle chez Delors. Contacté par Clémentine pour une panne de lave-vaisselle, Patrick se rend chez elle et lui fait des avances douteuses. Inquiets, Olivier et Garance n’ont plus de nouvelles de leur mère. Les seuls indices qu’ils trouvent sont son téléphone et une tâche de sang…