Résumé de la semaine du 10 décembre au 14 décembre

Cette semaine, Marianne est persuadée d’avoir revu son ex-mari. Après 35 ans sans nouvelles, elle pensait qu’il était mort et depuis, a fait son deuil. Pour en avoir la preuve formelle, Marianne retourne là où ils avaient pour habitude de se retrouver étant jeunes. Elle se retrouve nez à nez avec André, le père d’Anna et de Chloé. Mais elle le menace et l’interdit de s’approcher de leurs filles, qu’il a abandonnées. De son côté, Karim est contre le fait qu’Anna revoit son père. Chloé, quant à elle, n’est au courant de rien. Confiant, André est persuadé qu’elle finira par lui pardonner. Pour s’évader, Rose drogue le surveillant de sa chambre, qui s’endort. Elle réussit à s’enfuir de l’hôpital sans que personne ne la voie… Mais sans argent ni logement, la future maman va frapper à la porte de son amie Chloé, la suppliant de la cacher pour échapper à la prison. De son côté, Béatrice Raynaud est jugée pour le meurtre de son défunt mari, Guy Raynaud. Sa fille Sara assiste à l’audience. Mais l’avocate générale pense qu’elle avait prémédité son acte et rejette l’état de légitime défense…