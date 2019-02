Résumé de la semaine du 11 au 15 février

Cette semaine, Chantal est à l’hôpital après avoir reçu un violent coup à la tête. Aucun témoin n’était présent sur la scène de crime… Karim interroge Kylian et comprend qu’il est l’auteur de ce drame. Rémy retrouve la bouchère en train de convulser, Renaud décide de l’opérer. Malheureusement, elle ne s’en sort pas. De son côté, Margot a de plus en plus mal au bas du dos. Elle est hospitalisée par Samuel Chardeau. Kylian n’a pas la conscience tranquille et décide de se rendre. Il prend la fuite et elle le suit malgré son déni de grossesse…